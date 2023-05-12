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В УЕФА заявили, что финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле

Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет 10 июня в Стамбуле, несмотря на информацию о возможном переносе матча. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В УЕФА заявили, что финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле
© UEFA

"Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В пятницу газета Daily Mail сообщила, что УЕФА обсудил с Федерацией футбола Португалии возможность проведения финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вместо Стамбула, так как в организации опасаются возможных гражданских беспорядков в Турции из-за предстоящих президентских выборов, второй тур которых, если он потребуется, запланирован на 28 мая.

В полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пробились английский "Манчестер Сити", испанский "Реал", а также итальянские "Милан" и "Интер". Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити", которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. "Интер" в гостевом матче победил "Милан" со счетом 2:0. Итальянские клубы проведут ответную игру 16 мая, английский и испанский коллективы - 17 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал", в финальной встрече предыдущего розыгрыша турнира команда оказалась сильнее английского "Ливерпуля" (1:0). В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА, принятого в связи с ситуацией на Украине. По этой же причине УЕФА перенес финал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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