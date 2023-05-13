Быстров заявил, что ЦСКА сильнее "Спартака"

"Видно, что ЦСКА борется за второе место, у них поставлена задача. У них это неплохо получается. Наладили игру в обороне. ЦСКА фаворит за серебро? Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: "Зенит", "Спартак", потом ЦСКА. Будем надеяться, что "Спартак" обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее "Спартака", — передает слова Быстрова "Спорт-Экспресс".