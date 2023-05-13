Быстров заявил, что ЦСКА сильнее "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и сборной России Владимир Быстров высказался о конкуренции в борьбе за призовые места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Видно, что ЦСКА борется за второе место, у них поставлена задача. У них это неплохо получается. Наладили игру в обороне. ЦСКА фаворит за серебро? Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: "Зенит", "Спартак", потом ЦСКА. Будем надеяться, что "Спартак" обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее "Спартака", — передает слова Быстрова "Спорт-Экспресс".
В этом туре ЦСКА сыграет с "Торпедо", а "Спартак" померяется силами с идущими на предпоследнем месте "Химками". После 26 тура РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Сергея Семака обеспечили себе пятое чемпионство подряд, обыграв "Спартак" со счетом 3:2. Второе место занимает ЦСКА, отставая на 13 очков. Тройку лидеров замыкает "Ростов", следом идет "Спартак". Чемпионат завершится 3 июня, все матчи пройдут в одно время.
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