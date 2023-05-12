Месси выйдет в старте «ПСЖ» в первом же матче после своего отстранения

«Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении. Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — приводит слова Галтье с пресс-конференции «твиттер» PSG COMMUNITY.