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Mash: причиной смертельной аварии с экс-футболистом Каракиным стало аквапланирование

Mash: причиной смертельной аварии с экс-футболистом Каракиным стало аквапланирование. При таком явлении колёса автомобиля теряют сцепление с дорогой из-за воды на поверхности. В ночь, когда спортсмен ехал по Минскому шоссе, дорогу поливали. А на его автомобиле были установлены спортивные покрышки без водоотводов, чтобы участвовать в уличных гонках.

По данным издания, Каракин ехал домой на своём Nissan GT-R на высокой скорости. Во время движения он перестроился на левую полосу, которая ещё не высохла после полива. У его автомобиля были специальные спортивные покрышки, предназначенные для езды по гоночным трекам. Для поездок на мокрой дороге они не подходят.

В результате Каракин потерял управление — и его машина влетела в отбойник. Автомобиль после ДТП был практически всмятку. Однако Каракин умер не сразу — его успели доставить в реанимацию, где он и скончался через несколько часов.

Не исключено, что экс-игрок «Спартака» возвращался после уличной гонки. Его супруга подтвердила изданию, что он обожал стритрейсинг, но до этого гонял на мотоцикле. Машину он купил только в 2023 году.

Как писали СМИ, ночные гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг. Дорогие спорткары разгонялись на шоссе до 200 км/ч и даже выше. Причем гонщики специально выбирали слепую зону без камер. В пользу версии, что Каракин в момент аварии уже возвращался с гонок, говорит тот факт, что второй машины рядом с ним не было, отметило издание.

Александр Каракин был воспитанником московского «Спартака». Также он выступал за дубль «Динамо» и играл в основном составе подмосковных «Химок». Карьеру он завершил в 2018 году, когда ему было 27 лет.

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