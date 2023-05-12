Экс-игрок "Спартака" предложил вернуть Кубок Содружества

Экс-игрок "Спартака" Бушманов предложил вернуть Кубок Содружества
Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов предложил вернуть проведение Кубка чемпионов Содружества.
"Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать и понять, кто сможет участвовать, какой формат. Кто из команд СНГ сможет конкурировать с "Зенитом" или "Спартаком"? Тут, конечно, сложно понять, все таки уровень нашего чемпионата выше, но в зимнюю паузу в январе можно проводить подобные матчи", - передает слова Бушманова Legalbet.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3. "Спартак" благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с "РБ Лейпциг". Ранее УЕФА сообщил, что не будет переносить финал ЛЧ из Турции в связи с возможными беспорядками.