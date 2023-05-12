Экс-игрок "Спартака" предложил вернуть Кубок Содружества

"Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать и понять, кто сможет участвовать, какой формат. Кто из команд СНГ сможет конкурировать с "Зенитом" или "Спартаком"? Тут, конечно, сложно понять, все таки уровень нашего чемпионата выше, но в зимнюю паузу в январе можно проводить подобные матчи", - передает слова Бушманова Legalbet.