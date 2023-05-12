Серб из ЦСКА Зделар рассказал, что его впечатлило в России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его впечатлило в России. Игрок выделил чистоту городов, а а также развитый сервис в Москве. По его словам, такой чистоты, как в столице РФ улице чище, чем в Испании.

© Чемпионат.com

«Наверное, холод. К нему действительно нужно привыкать. Я никогда нигде не играл при минус 15-ти, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеется). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса.

Еще удивляет, насколько чистые здесь города. Москва вообще самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис.