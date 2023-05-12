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«Такого нет нигде в мире». Серб из ЦСКА Зделар рассказал, что его впечатлило в России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его впечатлило в России. Игрок выделил чистоту городов, а а также развитый сервис в Москве. По его словам, такой чистоты, как в столице РФ улице чище, чем в Испании.

Серб из ЦСКА Зделар рассказал, что его впечатлило в России
© Чемпионат.com

«Наверное, холод. К нему действительно нужно привыкать. Я никогда нигде не играл при минус 15-ти, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеется). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса.

Еще удивляет, насколько чистые здесь города. Москва вообще самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис.

Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано. Нужно такси — вызвал через приложение, через минуту оно уже у твоего подъезда. Захотел поесть — заказал из ресторана. Нужны продукты — заказал из магазина, через час они у тебя. Ты можешь не тратить время на эти вещи, все привезут домой. Такого нет нигде в мире", — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

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