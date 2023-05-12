«Зенит» объявил о возвращении вратаря

«Зенит» объявил о переходе голкипера из «Пари НН»
Голкипер «Пари НН» Никита Гойло снова будет выступать за петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» выкупили у нижегородского клуба права на игрока, который ушел из команды летом минувшего года за 45 миллионов рублей.
Как сообщает официальный сайт клуба, Гойло присоединится к «Зениту» сразу же после окончания текущего сезона. Его рассматривают в качестве игрока основного состава команды.
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу московского «Локомотива» Илье Лантратову.