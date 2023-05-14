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Бывший игрок "Локомотива" Гуренко назвал Клаудиньо лучшим легионером в РПЛ

Бывший игрок московского "Локомотива" Сергей Гуренко назвал лучшего легионера в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Бывший игрок "Локомотива" назвал лучшего легионера в РПЛ
© ТАСС

"Лучшим игроком в этом сезоне стал Клаудиньо из "Зенита". Он делал большой объем работы и именно его действия принесли пользу команде в нынешнем сезоне", — сказал Гуренко Vprognoze.ru.

В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома, Клаудиньо и Мантуана, ранее заявил, что по его клиентам не поступало предложений из зарубежных чемпионатов. В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны".

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что иностранные игроки, которые приезжают в российские клубы, делают это только ради заработка.

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