Бывший игрок "Локомотива" назвал лучшего легионера в РПЛ

"Лучшим игроком в этом сезоне стал Клаудиньо из "Зенита". Он делал большой объем работы и именно его действия принесли пользу команде в нынешнем сезоне", — сказал Гуренко Vprognoze.ru.

В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома, Клаудиньо и Мантуана, ранее заявил, что по его клиентам не поступало предложений из зарубежных чемпионатов. В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны".