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Гус Хиддинк рассказал о будущем российского футбола

Бывший главный тренер мужской национальной сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил о том, что отстранение команды от международных соревнований негативно скажется на будущем российского футбола.

Хиддинк рассказал о будущем российского футбола
© Спорт день за днем

«Упадет ли уровень мастерства российских игроков? Это неизбежно. Без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать», — цитирует Хиддинка РБ Спорт.

Голландец руководил сборной Россией четыре года, с 2006 по 2010 год.

Под его наставлением Россия заняла 3 место на Евро-2008.

9 сентября 2021 Хиддинк объявил о завершении карьеры тренера, однако, 25 сентября 2022 года он временно вернулся к работе и присутствовал на товарищеском матче с Новой Зеландией (2:0) в качестве помощника главного тренера Грэма Арнольда.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных играх и соревнованиях на неопределенный срок.

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