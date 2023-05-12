В РФС рассказали о диалоге с ФИФА по вопросу приостановки контрактов легионерами

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) тему односторонней приостановки контрактов легионеров с клубами. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену. В том числе обсуждается тема односторонней приостановки контрактов легионерами", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами, входящими в Российский футбольный союз или в Украинскую ассоциацию футбола, до 30 июня 2023 года. При этом игроки и тренеры должны были договориться с клубами до 30 июня 2022 года.