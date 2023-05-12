"Евро-Футбол.Ру": "Динамо" может расстаться с Лаксальтом
Московское "Динамо" может расстаться с защитником Диего Лаксальтом в предстоящее межсезонье, сообщает "Евро-Футбол.Ру".
По информации издания, столичный клуб готов отпустить летом 30-летнего уругвайца, чересчур подверженного различным травмам. Лаксальт выступает за "Динамо" с июля 2021 года.
В сезоне-2022/23 он принял участие только в 13 матчах во всех турнирах, в том числе в восьми - в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт с игроком рассчитан до 2024 года. Лаксальт ранее признался, что летом 2022 года ему поступали предложения о переходе в другие клубы, но он предпочел остаться в России, так как его все устраивало в "Динамо".
До трансфера в российский клуб права на футболиста принадлежали итальянскому "Милану". Сезон до переезда в Россию Лаксальт провел в аренде в шотландском "Селтике". В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч. Также Лаксальт выступал за уругвайский "Дефенсор Спортинг", миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая он провел 24 матча.
Ранее экс-игрок московского "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением о победе петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).