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"Евро-Футбол.Ру": "Динамо" может расстаться с Лаксальтом

Московское "Динамо" может расстаться с защитником Диего Лаксальтом в предстоящее межсезонье, сообщает "Евро-Футбол.Ру".

"Евро-Футбол.Ру": "Динамо" может расстаться с Лаксальтом
© РИА Новости

По информации издания, столичный клуб готов отпустить летом 30-летнего уругвайца, чересчур подверженного различным травмам. Лаксальт выступает за "Динамо" с июля 2021 года.

В сезоне-2022/23 он принял участие только в 13 матчах во всех турнирах, в том числе в восьми - в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт с игроком рассчитан до 2024 года. Лаксальт ранее признался, что летом 2022 года ему поступали предложения о переходе в другие клубы, но он предпочел остаться в России, так как его все устраивало в "Динамо".

До трансфера в российский клуб права на футболиста принадлежали итальянскому "Милану". Сезон до переезда в Россию Лаксальт провел в аренде в шотландском "Селтике". В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч. Также Лаксальт выступал за уругвайский "Дефенсор Спортинг", миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая он провел 24 матча.

Ранее экс-игрок московского "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением о победе петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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