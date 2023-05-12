"Евро-Футбол.Ру": "Динамо" может расстаться с Лаксальтом

В сезоне-2022/23 он принял участие только в 13 матчах во всех турнирах, в том числе в восьми - в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт с игроком рассчитан до 2024 года. Лаксальт ранее признался, что летом 2022 года ему поступали предложения о переходе в другие клубы, но он предпочел остаться в России, так как его все устраивало в "Динамо".