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Объявлена символическая сборная сезона в Бундеслиге

В немецкой Бундеслиге объявили состав символической сборной сезона-2022/2023. В голосовании принимали участие болельщики, представители клубов, футбольные эксперты, а его партнёром выступила компания EA Sports, сообщает официальный сайт турнира.

Объявлена символическая сборная сезона в Бундеслиге
© globallookpress.com

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер» Леверкузен), Маттейс де Лигт («Бавария» Мюнхен), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт).

В текущем сезоне чемпионата Германии командам осталось сыграть по три матча. 32-й тур откроется сегодня, 12 мая, встречей «Кёльна» и берлинской «Герты», начало матча — в 21:30 мск.

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