Объявлена символическая сборная сезона в Бундеслиге

В немецкой Бундеслиге объявили состав символической сборной сезона-2022/2023. В голосовании принимали участие болельщики, представители клубов, футбольные эксперты, а его партнёром выступила компания EA Sports, сообщает официальный сайт турнира.

В текущем сезоне чемпионата Германии командам осталось сыграть по три матча. 32-й тур откроется сегодня, 12 мая, встречей «Кёльна» и берлинской «Герты», начало матча — в 21:30 мск.