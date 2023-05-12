Российского футболиста дисквалифицировали на десять матчей за драку

Российского нападающего «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы. Об этом сообщает Ynet.

В издании напомнили, что речь идет о потасовке, которая произошла 1 мая. Во время драки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу.