Российского футболиста дисквалифицировали на десять матчей за драку

Российского футболиста Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей за драку
Российского нападающего «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы. Об этом сообщает Ynet.
В издании напомнили, что речь идет о потасовке, которая произошла 1 мая. Во время драки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу.
Отмечается, что изначально дисциплинарный комитет требовал отстранить футболиста на 12 матчей, но затем остановился на десяти. Помимо Сулейманова под дисквалификацию попали еще несколько игроков «Хапоэля». Их отстранили на меньшие сроки и назначили штрафы. Наказание получили и игроки «Маккаби», участвующие в драке.