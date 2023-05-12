$77.20+1.3284.25+1.36

«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в домашнем матче Серии А

Римляне спаслись в концовке.

«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в домашнем матче Серии А
© globallookpress.com

«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче забили хозяева. На 34-й минуте отличился нападающий Чиро Иммобиле. За несколько минут до этого реальный шанс открыть счёт упустил «Лечче», но бразильский хавбек Габриэль Стрефецца не реализовал пенальти.

Гости отыгрались в компенсированное к первому тайму время. Точным ударом отметился французский форвард Реми Уден. На 51-й минуте Уден оформил дубль и вывел свою команду вперёд, однако удержать победу «Лечче» не смог.

На четвёртой компенсированной минуте римлян спас от поражения сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Лечче» с 32 баллами находится на 16-й строчке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий