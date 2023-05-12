«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в домашнем матче Серии А

Римляне спаслись в концовке.

«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче забили хозяева. На 34-й минуте отличился нападающий Чиро Иммобиле. За несколько минут до этого реальный шанс открыть счёт упустил «Лечче», но бразильский хавбек Габриэль Стрефецца не реализовал пенальти.

Гости отыгрались в компенсированное к первому тайму время. Точным ударом отметился французский форвард Реми Уден. На 51-й минуте Уден оформил дубль и вывел свою команду вперёд, однако удержать победу «Лечче» не смог.

На четвёртой компенсированной минуте римлян спас от поражения сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич.