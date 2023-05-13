Манчини оценил шансы итальянского клуба выиграть Лигу чемпионов

«Противостояние «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов – это важное событие для Милана и для всей Италии, жаль, что одна из двух команд должна уступить дорогу в финал. Большая разница в классе с «Сити» и «Реалом»? Да, между этими командами есть разница, но потом будет финал, и за 90 минут может случиться всякое. Было бы очень сложно пройти «Сити» или «Реал» в двухматчевом противостоянии, но в финале, кто знает...» – приводит слова Манчини журналист Джанлука Ди Марцио.