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В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем форварда Артема Дзюбы в команде. Его слова приводятся на сайте клуба.

В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дзюбы
© РИА Новости

Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой.

«Как и договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона, после окончания всех матчей. Подготовительные моменты уже начались», — отметил он.

34-летний Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров «Локомотива». В его активе восемь голов. На втором месте 27-летний полузащитник Антон Миранчук, на счету которого семь забитых мячей.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

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