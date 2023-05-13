$77.20+1.3284.25+1.36

Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси

Власти Саудовской Аравии приняли участие в переходе аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Подробности переговоров появились на сайте Mundo Deportivo.

Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси
© Lenta.ru

По информации источника, трансфер находится на контроле на государственном уровне. Клуб старается сделать все возможное, чтобы подписать 35-летнего футболиста, однако договоренностей, в том числе и устных, с ним нет.

8 мая стало известно, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». При этом днем позднее появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт.

Жена Месси впустила в дом простоявшего 10 часов перед домом фаната

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий