Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси

Власти Саудовской Аравии приняли участие в переходе аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Подробности переговоров появились на сайте Mundo Deportivo.

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По информации источника, трансфер находится на контроле на государственном уровне. Клуб старается сделать все возможное, чтобы подписать 35-летнего футболиста, однако договоренностей, в том числе и устных, с ним нет.

8 мая стало известно, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». При этом днем позднее появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт.