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Президент РПЛ: надеюсь, варварское решение ФИФА о легионерах не будет иметь продолжения

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с разрешением ФИФА иностранным футболистам покидать российские клубы в одностороннем порядке. Функционер выразил надежду, что это «беспрецедентное варварское решение» не будет иметь продолжения.

Президент РПЛ высказался о разрешении ФИФА иностранным футболистам покидать клубы РФ
© Чемпионат.com

«Может ли вновь повториться история с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами? Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

После начала СВО на Украине легионеры получили право в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

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