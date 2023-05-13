Президент РПЛ высказался о разрешении ФИФА иностранным футболистам покидать клубы РФ

«Может ли вновь повториться история с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами? Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».