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«Спартак» в меньшинстве спас ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Химками»

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Спартак». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

«Спартак» не смог победить «Химки»
© Чемпионат.com

На 23-й минуте матча полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, мастерски реализовав штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев сравнял счёт. Отметим, что в концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 50 очков в 27 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 18 очков по итогам 27 встреч.

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