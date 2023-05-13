«Спартак» не смог победить «Химки»

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Спартак». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 23-й минуте матча полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, мастерски реализовав штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев сравнял счёт. Отметим, что в концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.