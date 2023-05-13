Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча "Спартака" с "Химками"
Главный тренер столичного футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль отказался от общения с журналистами на пресс-конференции после гостевого матча 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Об этом в субботу передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Спартак" сыграл вничью с "Химками" со счетом 1:1.
"Я хочу попросить прощения у журналистов. Я отношусь к вам и к вашей работе с уважением. Однако за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому сегодня я не отвечу на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня тоже", - сказал Абаскаль.
"Спартак" с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 21 мая на своем поле сыграет со столичным ЦСКА.