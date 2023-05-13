Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча

"Я хочу попросить прощения у журналистов. Я отношусь к вам и к вашей работе с уважением. Однако за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому сегодня я не отвечу на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня тоже", - сказал Абаскаль.