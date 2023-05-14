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Быстров заявил, что "Спартак" потерял игру после продления контракта с тренером Абаскалем

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Владимир Быстров назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля виновником неудачного выступления команды во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Быстров: "Спартак" потерял игру после продления контракта с Абаскалем
© РИА Новости

"Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим "Спартак", который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру", — передает слова Быстрова "Матч ТВ".

В 27-м туре РПЛ "Спартак" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. На 23-й минуте счет открыл игрок "Химок" Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев сравнял счет. После 27 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Лидирует петербургский "Зенит" (65). Вторым идет ЦСКА (54), третьим — "Ростов" (50), который свой матч 27-го тура проведет 14 мая с "Сочи".

Ранее бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и сборной России Владимир Быстров высказался о конкуренции в борьбе за призовые места в Российской премьер-лиге. По его мнению, ЦСКА превосходит "Спартак" по качеству игры, но красно-белые обойдут армейцев в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

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