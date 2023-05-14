Быстров: "Спартак" потерял игру после продления контракта с Абаскалем

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Владимир Быстров назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля виновником неудачного выступления команды во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим "Спартак", который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру", — передает слова Быстрова "Матч ТВ".

В 27-м туре РПЛ "Спартак" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. На 23-й минуте счет открыл игрок "Химок" Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев сравнял счет. После 27 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Лидирует петербургский "Зенит" (65). Вторым идет ЦСКА (54), третьим — "Ростов" (50), который свой матч 27-го тура проведет 14 мая с "Сочи".