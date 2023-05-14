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Лэмпард: «Челси» нужны убийцы на поле, сейчас у нас их недостаточно

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре команды после матча 36-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:2.

Лэмпард: «Челси» нужны убийцы на поле, сейчас у нас их недостаточно
© GETTY IMAGES

«Если вы собираетесь выигрывать игры, когда у вас 76% владения мячом, вам нужны убийцы на поле. Сейчас у нас их недостаточно», — приводит слова Лэмпарда Goal.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 43 очка. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 21 мая.

Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в апреле 2023 года, сменив на этом посту Грэма Поттера. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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