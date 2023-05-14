«Челси» впервые за 28 лет провел шесть домашних матчей без побед

Лондонский «Челси» не может обыграть соперников на домашней арене на протяжении уже шести матчей кряду.

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Вчера, 13 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершились результативной ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, «Челси» впервые за 28 лет не смог победить в шести домашних матчах подряд. До этой игры команды не выявила победителя с «Эвертоном» и «Ливерпулем», а также уступила «Астон Вилле», «Брайтону энд Хоув Альбион» и «Брентфорду».