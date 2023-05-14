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«Аяччо» вылетел из Лиги 1, проиграв «ПСЖ» 0:5

«Аяччо» лишился шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе Франции, разгромно проиграв «ПСЖ» в матче 35-го тура Лиги 1 (0:5).

«Аяччо» вылетел из Лиги 1, проиграв «ПСЖ» 0:5
© Twitter

За три тура до конца чемпионата «Аяччо» находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. До спасительного 16-го места, на котором расположился «Осер», — 11 очков.

Из чемпионата Франции «Аяччо» вылетел в четвёртый раз в своей истории. Ранее это случалось в 1973, 2006 и 2014 годах.

В прошлом сезоне «Аяччо» выступал в Лиге 2 и заслужил повышение в классе, заняв второе место.

В текущей кампании команда Оливье Панталони одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения в 35 матчах высшего французского дивизиона.

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