ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу армейцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов, оформивший дубль.