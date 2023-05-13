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ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ
© РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу армейцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов, оформивший дубль.

Таким образом, после 27 игр ЦСКА сохранил второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. «Химки» остаются аутсайдером чемпионата страны и располагаются на 15-м месте, имея в активе 18 очков.

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