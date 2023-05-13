Игроки «Зенита» выступили против Fan ID на чемпионском параде

Футболисты санкт-петербургского клуба продемонстрировали баннер против Fan ID и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» вместе с болельщиками.

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Во время чемпионского парада, проходящего сейчас в Санкт-Петербурге, футболисты свесили с автобуса баннер «No Fan ID» (слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечёркнуты. — Прим. «Чемпионата»). Находившиеся рядом болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!», а игроки «Зенита» присоединились к скандированию.

Закон о Fan ID был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, а вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.