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Месси был освистан фанатами «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»

Болельщики парижан освистали аргентинского форварда во время объявления составов команд.

Месси был освистан фанатами «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»
© globallookpress.com

В эти минуты проходит матч 35-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» принимает на своем поле «Аяччо».

Отметим, что перед началом встречи нападающий красно-синих Лионель Месси был освистан парижскими болельщиками во время объявления составов футбольных клубов.

Добавим, что в данный момент счет в матче 4:0 в пользу «ПСЖ». Месси пока не отличился результативными действиями в матче.

Команда Кристофа Галтье лидирует в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 78 очков после 34-х проведенных матчей.

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