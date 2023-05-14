$77.20+1.3284.25+1.36

Эрлинг Холанд забил 36-й гол в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 36-й гол в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Холанд забил 36-й гол в АПЛ
© Чемпионат.com

В данный момент проходит игра 36-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ман Сити» на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (0:2, перерыв). Эрлинг Холанд забил второй мяч своей команды, поразив ворота Джордана Пикфорда на 39-й минуте игры.

Этот гол стал 36-м для Холанда в 33 матчах высшего английского дивизиона в сезоне-2022/2023. Рекорд по количеству забитых мячей в английской Премьер-лиге долгое время удерживали Энди Коул и Алан Ширер (по 34 гола), но оба нападающих забивали в то время, когда в АПЛ выступали 22 команды.

При 20 командах и 38 матчах в английской Премьер-лиге рекордсменом был нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, он в сезоне-2017/2018 забил 32 гола.

Исторический рекорд по количеству забитых голов в течение одного сезона в высшем дивизионе Англии удерживает Рон Дейвис — в сезоне-1966/1967 нападающий «Саутгемптона» забил 37 мячей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий