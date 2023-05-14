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Напавшему на тренера «Ньюкасла» болельщику «Лидса» пожизненно запретили посещать матчи

«Лидс Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика, который напал на главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау во время матча 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напавшему на тренера «Ньюкасла» болельщику пожизненно запретили посещать матчи
© Чемпионат.com

«Лидс Юнайтед» может подтвердить, что после инцидента во время сегодняшнего матча с «Ньюкаслом» был произведен арест, а также выдан пожизненный запрет на посещение матчей», — приводится заявление клуба на официальном сайте.

По ходу матча болельщик смог выйти в техническую зону «Ньюкасла» и толкнул главного тренера клуба.

На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 31 очко. «Ньюкасл», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 66 очков.

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