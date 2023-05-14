«Спартак» обратится в РФС в связи с судейством в матче с «Химками»

Московский "Спартак" отправит обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные судейские решения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками".

"Планируем обратиться в ЭСК по итогам матча с "Химками", — цитирует "Матч ТВ" сообщение пресс-службы "Спартака".

"Спартак" сыграл с подмосковной командой вничью со счетом 1:1. На 23-й минуте "Химки" вывел вперед Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев позволил красно-белым уйти от поражения.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов.

После 27 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Лидирует петербургский "Зенит" (65). Вторым идет ЦСКА (54), третьим — "Ростов" (50), который свой матч 27-го тура проведет 14 мая с "Сочи".