Анчелотти высказался о плотном графике для «Манчестер Сити»

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не может быть идеальный, так сложилось. Слишком много матчей для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первую игру во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».