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Анчелотти высказался о плотном графике для «Манчестер Сити»

Итальянский специалист ответил Хосепу Гвардиоле.

Анчелотти высказался о плотном графике для «Манчестер Сити»
© globallookpress.com

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу жалоб наставника «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы, связанных со сложным графиком команды.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не может быть идеальный, так сложилось. Слишком много матчей для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первую игру во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, что ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая в Англии. Первый матч завершился с ничейным счетом — 1:1.

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