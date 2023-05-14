Тренер ПСЖ высказался о наследии Месси после эпизода со свистом фанатов на матче

«Он лучший игрок в истории мирового футбола. Мы должны наслаждаться [его игрой], пока он с нами, чтобы люди по достоинству оценили его путь и то, что он способен делать на поле», — заявил Гальтье. Он добавил, что уже десять месяцев наслаждается возможностью работать с Месси.