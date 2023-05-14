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Аршавин заявил, что награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА хранится у бывшей жены

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА 2008 года хранится у бывшей супруге. Его слова передает «Матч ТВ».

Аршавин рассказал, где хранится награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА
© РИА Новости

«Приз лучшему игроку? Мне кажется, у меня его жена забрала, когда уходила. Наверное, у нее хранится, — сказал Аршавин.

Напомним, что «Зенит» 15 лет в финале Кубка УЕФА обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:0. Игра прошла в Манчестере. «Зенит» стал второй российской командой, которой удалось завоевать еврокубок. В 2005 году Кубок УЕФА завоевал московский ЦСКА. Напомним, что в 2008 году «Зенит» завоевал также Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».

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