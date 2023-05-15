КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матче «Химки» - «Спартак»
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 27-го тура чемпионата России по футболу.
«Болельщики «Спартака» кричали оскорбительные выражения. Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Семь игроков «Химок» получили жёлтые карточки - это неподобающее поведение для футболистов. Главный тренер «Динамо» Славиши Йоканович не принял участие во флеш интервью и пресс конференции после матча с «Ахматом», также он часто покидал техническую зону», — приводит слова Григорьянца «СЭ».
Красно-белые не могут одержать победу в чемпионате России уже третий тур подряд. После 27 туров «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 50 очками. «Химки» идут 15-ми с 18 баллами.