КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матче «Химки» - «Спартак»

«Болельщики «Спартака» кричали оскорбительные выражения. Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Семь игроков «Химок» получили жёлтые карточки - это неподобающее поведение для футболистов. Главный тренер «Динамо» Славиши Йоканович не принял участие во флеш интервью и пресс конференции после матча с «Ахматом», также он часто покидал техническую зону», — приводит слова Григорьянца «СЭ».