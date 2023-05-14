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Стало известно о препятствиях для перехода Мбаппе в «Реал»

Стали известны препятствия для перехода форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал». Об этом сообщает Marca.

Стало известно о препятствиях для перехода Мбаппе в «Реал»
© Lenta.ru

По информации издания, трансфер нападающего не случится летом 2023 года из-за высокой зарплаты игрока и нежелания мадридцев платить ПСЖ. Отмечается, что переход может состояться в 2024 году, если футболист решит расстаться с парижанами.

7 апреля издание Mundo Deportivo сообщило, что французская команда не намерена отпускать Мбаппе в летнее трансферное окно вне зависимости от того, какие предложения по нему поступят. В клубе считают, что нападающий не продается, и намерены сохранить его в составе как минимум до окончания контракта.

19 декабря 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого он имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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