Дзюба не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Крыльями Советов"

Футбольные клубы «Локомотив» и «Крылья Советов» обнародовали составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.