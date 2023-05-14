Дзюба не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Крыльями Советов"

Футбольные клубы «Локомотив» и «Крылья Советов» обнародовали составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.
Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов.
Состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не попал в заявку команды. Полузащитник москвичей Денис Глушаков остался в запасе.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции, имея в активе 25 баллов.