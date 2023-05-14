«Зенит» поздравил Малкома с рождением сына

«Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» — написано в заявлении «Зенита».

Малком в текущем сезоне чемпионата России провёл 27 матчей, в которых забил 23 мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету футболиста пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Ранее «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 65 очков после 27 матчей.