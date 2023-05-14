Дзюба прокомментировал пропуск матча против «Крыльев Советов»

«Не забудьте поболеть за "Локомотив". Нам нужна победа, все будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что ни происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал футболист.