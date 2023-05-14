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Дзюба прокомментировал пропуск матча против «Крыльев Советов»

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал пропуск матча против самарских «Крыльев Советов». Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дзюба прокомментировал пропуск матча против «Крыльев Советов»
© Lenta.ru

«Не забудьте поболеть за "Локомотив". Нам нужна победа, все будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что ни происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал футболист.

Ранее 14 мая стало известно, что Дзюба не попал в заявку на игру против самарской команды в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стартовала в 14:00 по московскому времени. На момент написания заметки счет в матче равный, 0:0.

34-летний Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров «Локомотива». В его активе восемь голов. На втором месте 27-летний хавбек Антон Миранчук, на счету которого семь забитых мячей.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

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