Нападающий «Зенита» Малком улетел из России за три тура до конца чемпионата

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком покинул Россию за три тура до окончания текущего сезона чемпионата страны.

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Соответствующий пост Малком опубликовал в своих социальных сетях. Бразильский нападающий вместе с друзьями на момент публикации фотографии находился в Париже, откуда отправится в родную Бразилию, где у него уже родился первый сын Габриэл.

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«Зениту» до конца сезона осталось провести три матча в РПЛ. Соперниками петербуржцев будут «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел».