Футболисты «Тулузы» отказались выйти на поле из-за ЛГБТ-акции
Четыре игрока ФК «Тулуза» категорически отказались выходить на матч против «Нанта». Они объяснили это тем, что не желают принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет La Depeche со ссылкой на источник.
По данным издания, в рамках масштабной акции игроки команд высших дивизионов должны провести ряд матчей в футболках с радужной символикой.
Собеседник газеты пояснил, что в субботу, 13 мая, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, марокканский форвард Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра и нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич уведомили руководство клуба о своем решении.
Ранее сообщалось, что многие российские игроки зарубежных хоккейных и футбольных клубов отказываются участвовать в различных ЛГБТ-акциях.
В частности, от участия в акции Pride Night отказался участвовать форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.