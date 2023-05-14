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Футболисты «Тулузы» отказались выйти на поле из-за ЛГБТ-акции

Четыре игрока ФК «Тулуза» категорически отказались выходить на матч против «Нанта». Они объяснили это тем, что не желают принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет La Depeche со ссылкой на источник.

Футболисты «Тулузы» отказались выйти на поле из-за ЛГБТ-акции
© пресс-служба клуба "Тулуза"

По данным издания, в рамках масштабной акции игроки команд высших дивизионов должны провести ряд матчей в футболках с радужной символикой.

Собеседник газеты пояснил, что в субботу, 13 мая, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, марокканский форвард Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра и нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич уведомили руководство клуба о своем решении.

Ранее сообщалось, что многие российские игроки зарубежных хоккейных и футбольных клубов отказываются участвовать в различных ЛГБТ-акциях.

В частности, от участия в акции Pride Night отказался участвовать форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.

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