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«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:1.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
© Betassist

Хозяева вышли вперёд на 41-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Дмитрия Цыпченко. Результативной передачей отметился Гленн Бейл. Гости сравняли на 48-й минуте. Автором гола стал нападающий Вильсон Изидор.

Форвард железнодорожников Артём Дзюба не попал в заявку на матч из-за небольшой травмы.

«Локомотив», набравший 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 26 очками располагаются на 12-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» 20 мая дома сыграет с воронежским «Факелом», а «Крылья» 21 мая на своём поле встретятся с екатеринбургским «Уралом».

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