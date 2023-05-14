«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 41-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Дмитрия Цыпченко. Результативной передачей отметился Гленн Бейл. Гости сравняли на 48-й минуте. Автором гола стал нападающий Вильсон Изидор.

Форвард железнодорожников Артём Дзюба не попал в заявку на матч из-за небольшой травмы.

«Локомотив», набравший 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 26 очками располагаются на 12-й позиции.