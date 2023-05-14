Российская футболистка в составе "Челси" выиграла Кубок Англии

Женский футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Встреча прошла в воскресенье, 14 мая, на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 68-й минуте забила Саманта Керр. Российская футболистка «синих» Алсу Абдуллина провела весь матч в запасе, но стала обладательницей своего второго трофея в составе «Челси». Ранее она выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2021/22.

По сообщениям британских СМИ, на игру пришли 77 390 зрителей, что является мировым рекордом для внутренних соревнований. Абсолютный рекорд — 91 648 зрителей, был установлен в апреле 2022 года на матче женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом».

Лондонский клуб выиграл пятый Кубок Англии среди женских команд в истории, одержав победу в турнире в третий раз подряд.