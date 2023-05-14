$77.20+1.3284.25+1.36

Российская футболистка выиграла Кубок Англии в матче с рекордной посещаемостью

Женский футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Встреча прошла в воскресенье, 14 мая, на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0.

Российская футболистка в составе "Челси" выиграла Кубок Англии
© Газета.Ru

Единственный мяч на 68-й минуте забила Саманта Керр. Российская футболистка «синих» Алсу Абдуллина провела весь матч в запасе, но стала обладательницей своего второго трофея в составе «Челси». Ранее она выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2021/22.

По сообщениям британских СМИ, на игру пришли 77 390 зрителей, что является мировым рекордом для внутренних соревнований. Абсолютный рекорд — 91 648 зрителей, был установлен в апреле 2022 года на матче женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом».

Лондонский клуб выиграл пятый Кубок Англии среди женских команд в истории, одержав победу в турнире в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что «Лидс» пожизненно запретил посещать футбольные матчи болельщику, напавшему на главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау во время матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий