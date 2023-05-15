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Экс-тренер "Динамо" Кобелев о руководстве клуба: денег тратят много, а результата нет

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о руководстве клуба, передает РИА Новости.

Экс-тренер "Динамо" раскритиковал руководство клуба
© РИА Новости

«Динамо» уже два года покупает футболистов и ничего не может выиграть. Возникает большой вопрос к руководству клуба — денег тратится много, а результата нет», — сказал Кобелев.

14 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, проиграв «Крыльям Советов», а в день празднования столетия — уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.

В последних играх игроки «Динамо» не сдерживали эмоций прямо на поле и предъявляли претензии друг другу.

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо».

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