Экс-тренер "Динамо" раскритиковал руководство клуба

Экс-тренер "Динамо" Кобелев о руководстве клуба: денег тратят много, а результата нет
Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о руководстве клуба, передает РИА Новости.
«Динамо» уже два года покупает футболистов и ничего не может выиграть. Возникает большой вопрос к руководству клуба — денег тратится много, а результата нет», — сказал Кобелев.
14 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.
Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, проиграв «Крыльям Советов», а в день празднования столетия — уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.
В последних играх игроки «Динамо» не сдерживали эмоций прямо на поле и предъявляли претензии друг другу.
Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо».