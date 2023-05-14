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«Динамо» возглавит Марко Николич — источник

По окончании текущего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, сообщает «Спорт-экспресс».

«Динамо» возглавит Марко Николич
© Чемпионат.com

Напомним, после завершения матча 27-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своём поле потерпело разгром от «Ахмата», член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

Ранее агент Николича Деян Йоксимович заявлял, что его клиент готов вернуться в Россию и в данный момент выбирает оптимальный для себя вариант продолжения карьеры. Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С железнодорожниками он сумел выиграть Кубок России в сезоне-2020/2021.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах.

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