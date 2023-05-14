«Динамо» возглавит Марко Николич

Напомним, после завершения матча 27-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своём поле потерпело разгром от «Ахмата», член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

Ранее агент Николича Деян Йоксимович заявлял, что его клиент готов вернуться в Россию и в данный момент выбирает оптимальный для себя вариант продолжения карьеры. Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С железнодорожниками он сумел выиграть Кубок России в сезоне-2020/2021.