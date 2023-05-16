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Mirror: стоимость билетов на последний матч "Арсенала" в сезоне рухнула в 212 раз

Стоимость билетов на матч лондонского футбольного клуба «Арсенал» в последнем туре чемпионата Англии нынешнего сезона уменьшилась в 212 раз. Об этом сообщает Mirror.

Стоимость билетов на матч "Арсенала" рухнула в сотни раз
© Газета.Ru

Игра 38-го тура с «Вулверхэмптоном» пройдет на домашней арене «Арсенала» в Лондоне 28 мая. Билеты на этот матч для членов официального фан-клуба «канониров» поступили в продажу в марте. Они были раскуплены за несколько секунд.

Из-за этого стоимость билетов на черном рынке возросла в несколько раз. Билеты, которые должны стоить от 41 до 75 фунтов, продавались за 25 тыс. фунтов, а некоторые из них стоили около 53 тыс. фунтов.

В сезоне-2022/23 подопечные Микеля Артеты были близки к тому, чтобы впервые за 19 лет выиграть чемпионат Англии, но во второй половине сезона растеряли преимущество и уступили лидерство «Манчестер Сити». Теперь билеты на игру с «Вулверхэмптоном» можно приобрести за 250 фунтов.

После 36-матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Сити» составляет четыре балла, при этом у клуба из Манчестера на один сыгранный матч меньше.

Ранее Микель Артета заявил, что текущий момент невозможно думать о чемпионстве в АПЛ.

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