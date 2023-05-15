Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму

Как же он чувствует!

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Накануне «Ювентус» в матче 35-го тура чемпионата Италии обыграл «Кремонезе» со счётом 2:0. В стартовом составе туринцев впервые после возвращения в клуб появился полузащитник Поль Погба. Последний раз такое было 2549 дней назад.

Погба вышел в стартовом составе впервые с апреля прошлого года, тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Французский хавбек получил новую травму – на 22-й минуте он навесил в штрафную соперника и захромал, после чего попросил замену. Поль покидал поле со слезами на глазах. По предварительным данным у него повреждение квадрицепса.