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Погба вышел в составе впервые за год и получил травму

Как же он чувствует!

Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму
© Goal

Накануне «Ювентус» в матче 35-го тура чемпионата Италии обыграл «Кремонезе» со счётом 2:0. В стартовом составе туринцев впервые после возвращения в клуб появился полузащитник Поль Погба. Последний раз такое было 2549 дней назад.

Погба вышел в стартовом составе впервые с апреля прошлого года, тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Французский хавбек получил новую травму – на 22-й минуте он навесил в штрафную соперника и захромал, после чего попросил замену. Поль покидал поле со слезами на глазах. По предварительным данным у него повреждение квадрицепса.

30-летний Погба вернулся в «Ювентус» в межсезонье в качестве свободного агента. В 10 матчах за туринцев Поль отметился одной результативной передачей. Во всех встречах он выходил на замену.

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