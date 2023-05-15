Легионер клуба РПЛ допустил получение российского гражданства

Футболист, имеющий гражданство Кот-д'Ивуара и Буркина Фасо, допустил получение еще одного паспорта. «Почему бы и нет», — заявил он.

Ранее Конате оценил жизнь в Грозном. «Я бы ничего не стал менять в Грозном. Там все доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — все как в Африке, как я люблю», — рассказал он, добавив, что в Москве царит другая атмосфера.