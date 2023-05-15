Тренер "Арсенала" Артета о чемпионстве: сегодня невозможно думать о нем
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после поражения своей команды от "Брайтона".
"Математически шансы на титул еще остаются, но сегодня невозможно думать о нем. Нужно осмыслить результат и наше выступление во втором тайме, понять, почему все так сложилось, и правильно отреагировать. Я всегда буду защищать своих игроков, так что ответственность – на мне. После такого домашнего поражения нужно сперва проанализировать свои действия, а не смотреть на кого-то еще", - приводит слова Артеты "Би-Би-Си".
В воскресенье в 36 туре Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" разгромно уступил "Брайтону", находящемуся теперь на шестом месте в турнирной таблице, со счетом 0:3. Это поражение отдалило команду Микеля Артеты от завоевания чемпионства. "Манчестер Сити" в своем матче с таким же счетом разгромил "Эвертон". Теперь "горожане" опережают "канониров" уже на четыре очка. У "Сити" есть еще матч в запасе. Напомним, что до 33 тура "Арсенал" лидировал в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что "Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании.