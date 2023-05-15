Тренер "Арсенала" Артета о чемпионстве: сегодня невозможно думать о нем

"Математически шансы на титул еще остаются, но сегодня невозможно думать о нем. Нужно осмыслить результат и наше выступление во втором тайме, понять, почему все так сложилось, и правильно отреагировать. Я всегда буду защищать своих игроков, так что ответственность – на мне. После такого домашнего поражения нужно сперва проанализировать свои действия, а не смотреть на кого-то еще", - приводит слова Артеты "Би-Би-Си".