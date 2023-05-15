Аршавин высказался об увольнении тренера "Динамо"

Экс-игрок "Зенита" Аршавин об увольнении Йокановича из "Динамо": по ушам проехали еще раз
Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера московского "Динамо", передает "Матч ТВ".
"Понятно, почему убрали Йокановича. Здесь, мне кажется, решение логичное. Понятно, что оно все равно было эмоциональное, когда 0:3 по ушам проехали еще раз после 0:2 в день столетия", - сказал Аршавин.
14 мая "Динамо" уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.
Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, проиграв "Крыльям Советов", а в день празднования столетия — уступила "Факелу" на своем стадионе 0:2.
В последних играх игроки "Динамо" не сдерживали эмоций прямо на поле и предъявляли претензии друг другу.
Ранее бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил, что Славиша Йоканович не смог подготовить "Динамо" к борьбе в весенней части чемпионата.