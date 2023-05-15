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Экс-игрок "Зенита" Аршавин об увольнении Йокановича из "Динамо": по ушам проехали еще раз

Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера московского "Динамо", передает "Матч ТВ".

Аршавин высказался об увольнении тренера "Динамо"
© Газета.Ru

"Понятно, почему убрали Йокановича. Здесь, мне кажется, решение логичное. Понятно, что оно все равно было эмоциональное, когда 0:3 по ушам проехали еще раз после 0:2 в день столетия", - сказал Аршавин.

14 мая "Динамо" уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, проиграв "Крыльям Советов", а в день празднования столетия — уступила "Факелу" на своем стадионе 0:2.

В последних играх игроки "Динамо" не сдерживали эмоций прямо на поле и предъявляли претензии друг другу.

Ранее бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил, что Славиша Йоканович не смог подготовить "Динамо" к борьбе в весенней части чемпионата.

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