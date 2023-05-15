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"Эспаньол" выступил с официальным заявлением после атаки фанатов на игроков "Барселоны"

"Эспаньол" на своем официальном сайте выступил с заявлением после инцидента со своими болельщиками после матча чемпионата Испании против "Барселоны".

"Эспаньол" выступил с официальным заявлением после атаки фанатов на игроков "Барселоны"
© РИА Новости

"Эспаньол" сожалеет об отдельных событиях, произошедших в конце матча, сыгранного на нашем стадионе. Нас ранит поражение, но мы никогда не примем насилие, каким бы оно ни было. "Эспаньол" демонстрирует свое решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола и будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для его искоренения, демонстрируя, как всегда, полное сотрудничество с правоохранительными органами в том, что они делают", - сказано в заявлении. 14 мая "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона Испании.

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (дубль), Алекс Бальде и Жюль Кунде. Это позволило подопечным Хави Эрнандеса набрать 85 очков и досрочно выиграть титул. Матч проходил на стадионе "Эспаньола".

Сразу после финального свистка игроки "Барселоны" принялись в центре поля праздновать успех. Это не понравилось некоторым болельщикам хозяев. Они выбежали на поле и ринулись в направлении празднующих чемпионство футболистов.

Ранее тренер "Барселоны" Хави высказался об атаке фанатов "Эспаньола" после матча.

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