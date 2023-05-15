"Эспаньол" выступил с официальным заявлением после атаки фанатов на игроков "Барселоны"

"Эспаньол" сожалеет об отдельных событиях, произошедших в конце матча, сыгранного на нашем стадионе. Нас ранит поражение, но мы никогда не примем насилие, каким бы оно ни было. "Эспаньол" демонстрирует свое решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола и будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для его искоренения, демонстрируя, как всегда, полное сотрудничество с правоохранительными органами в том, что они делают", - сказано в заявлении. 14 мая "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона Испании.